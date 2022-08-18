Три МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" переброшены в Калининградскую область

Они будут вести круглосуточное боевое дежурство

Министерство обороны России сообщило в четверг о перебазировании трех самолетов МиГ-31И на аэродром Калининградской области.

"Сегодня 18 августа 2022 года в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", - сказано в сообщении.

Отмечено, что в ходе полета было отработано взаимодействие с морской авиацией Балтфлота, а также с истребительной авиацией 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Как добавили в ведомстве, на аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И.

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