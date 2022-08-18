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Минюст предложил запретить аресты за нетяжелые экономические преступления

14:30
  • четверг
  • 18 августа 2022

Такие поправки предлагают внести в УПК

Министерство юстиции России предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести.

Ведомство предложило считать исключением случаи, если предприниматель нарушит ранее избранную меру пресечения или попытается скрыться от органов предварительного расследования или от суда.

Наряду с этим предлагается установить приоритет применения судом в отношении указанной категории лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.

Эти поправки были разработаны во исполнение поручения Владимира Путина, отмечается на официальном сайте Минюста.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее выступила с предложением по содержанию в СИЗО ряда подозреваемых. В частности, ее инициатива касалась граждан, которые совершили экономические преступления. Для них она предложила избирать меру пресечения в виде домашнего ареста и залога.

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