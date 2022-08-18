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Льготную ипотеку предложили отменить после завершения кризиса

14:55
  • четверг
  • 18 августа 2022

В "ДОМ.РФ" указали, что это была контрмера в условиях кризиса

Программа льготной ипотеки "должна на каком-то этапе отключаться", поскольку это лишь мера на период кризиса. Такое мнение в четверг, 18 августа, высказал генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.
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По словам Мутко, в настоящее время, ставка по ипотечным кредитам "достаточно комфортная", а 2021 год оказался рекордным по выдаче ипотеки в целом.

В 2022 году таких показателей уже не будет, однако важно добиваться того, чтобы "доходы у людей росли, чтобы рыночная ипотека была по карману, а не только с господдержкой", заявил Мутко.

Глава "ДОМ.РФ" также подчеркнул, что должен соблюдаться баланс спроса и предложения, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что если спрос на жилье в России будет падать еще сильнее, власти будут искать новые меры поддержки — например, продление льготной ипотеки.

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Виталий Мутко
Виталий Мутко
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