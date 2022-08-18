Дзюба продолжит карьеру за границей

Предполагается, что контракт уже подписан

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подписал контракт с клубом из Турции "Адана Демирспор", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, нападающий будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год. Длительность контракта не уточняется.

По окончании сезона-2021/22 Дзюба стал свободным агентом. Предыдущим его клубом был петербургский "Зенит", за который он провел 249 матчей, забив 108 голов.

"Адана Демирспор" идет первым в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров.

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