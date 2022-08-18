В Турции рассказали о ходе реализации "продуктовой сделки"

Задействованы 43 судна

Министерство обороны Турции сообщило, что с 1 августа для вывоза зерна с Украины задействованы 43 судна.

"Из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки. Всего из портов Украины к настоящему времени вывезено свыше 622 тыс. тонн зерновых", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Перевозка ведется из Одессы, Черноморска и Южного по гуманитарному коридору. Движение судов отслеживают представители стамбульского Совместного координационного центра.

Перед входом кораблей в Босфор представители СКЦ досматривают их.

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