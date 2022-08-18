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Москва назвала неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

15:03
  • четверг
  • 18 августа 2022

Она станет более уязвимой

В МИД России назвали неприемлемыми предложения о создании демилитаризованной зоны в районе Запорожской АЭС. Об этом в четверг заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. "Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", - объяснили в МИД.

Россия ожидает, что визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в ближайшее время, и сорванная в июне встреча состоится. "Эксперты должны на месте убедиться в преступном поведении киевского режима", - сказал Нечаев.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта находится под охраной российских военных, а украинские военные регулярно обстреливают территорию ЗАЭС.

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