Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Стрельцам нужно выполнять рекомендации врачей, а Львам - рассчитывать только на себя

Овны

В финансовой сфере неоднозначный день странных событий, из которых вы все же выпутаетесь. Главное – верьте в то, что вы правы, тогда все будет по силам.

Тельцы

Марс в вашем знаке и Солнце во Льве сегодня скрестили шпаги, но это не значит, что вы сдадитесь! Сохраняйте хладнокровие, гибкость, не бойтесь менять свое мнение.

Близнецы

Трудные задачи на работе, в бизнесе или дома ожидают вас сегодня. Помните, что вы не видите всей картины, чего-то не знаете, поэтому не спешите делать выводы.

Раки

Студентам, ученикам и преподавателям предстоит непростой день, когда нужно проявить волю. Не торопитесь сдаваться, тяните время, чтобы взять себя в руки.

Львы

Жизнь подводит вас к точке принятия решения, а это ответственность! Звезды показывают, что вы сделаете все правильно, если будете рассчитывать только на себя.

Девы

Дальние поездки, учеба, юридические или судебные дела требуют вашего вмешательства. Не делайте громких заявлений, постарайтесь решить все тихо, кулуарно.

Весы

У вас могут измениться планы, связанные с друзьями или творческой работой. Не печальтесь и постарайтесь вынести урок из этой ситуации, чтобы больше никогда в нее не попадать.

Скорпионы

Не спешите расстраиваться из-за новостей, связанных с работой или бизнесом. Сегодня многие ведут себя непредсказуемо, но уже завтра они могут передумать.

Стрельцы

Вы избавите себя от проблем, если будете выполнять рекомендации врачей и не станете торопиться. Сегодня есть риск подхватить инфекцию или травмироваться.

Козероги

События, связанные с детьми, творческими проектами или социальными сетями могут расстроить. Но вам удастся вынести из них пользу, так что сосредоточьтесь на этом.

Водолеи

Сегодня многое зависит от вашего настроения и того, с какой ноги вы встали. Что бы ни происходило, выходя из дома, проверьте все электроприборы и не забудьте ключи.

Рыбы

Если проведете день вне дома, прихватите лекарства, которые могут понадобиться. Иначе отсутствие каких-нибудь капель в нос или жидкости для линз испортят весь день.

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