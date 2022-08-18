Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Жара ослабеет, но не спадет окончательно

В выходные 20 и 21 августа жара в столичном регионе немного ослабеет, но температура по-прежнему будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

Эксперт уточнила, что в пятницу, 19 августа, в ночные часы при переменной облачности осадков не ожидается, температура составит 17-19 градусов, по области — 15-20 градусов. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов, по области — 23-28 градусов. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, на юге области возможны грозы.

В субботу, 20 августа, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов, по области — до 20 градусов. Днем ожидается 26-28 градусов.

В воскресенье, 21 августа, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура составит 16-18 градусов, днем — 27-29 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что до выходных ситуация со смогом в Москве улучшится. Эксперт заявил, что ситуация не критичная, она не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт.

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