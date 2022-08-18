Россия купила первую партию зерна в интервенционный фонд

Приобретено 1,35 тысячи тонн пшеницы

Российские власти приобрели первую партию зерна в интервенционный фонд на одном из аукционов на Национальной товарной бирже — 1,35 тысячи тонн пшеницы на сумму 20,1 млн рублей.

Пшеницу третьего класса урожая 2022 года приобрели в Оренбургской области по цене 13,9 тысячи рублей за тонну.

Это первые с 2016 года закупки зерна в государственный интервенционный фонд, уточнили в Министерстве сельского хозяйства. Следующие торги состоятся 23 августа.

Всего ведомство планирует приобрести в государственный интервенционный фонд до 1 млн тонн зерна, сообщает ТАСС.

Ранее в МИД России рассказали, что Москва сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и продовольствия, работа в этом направлении продолжается. Пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается, Москва рассчитывает на успех.

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