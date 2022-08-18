Вашингтон тайно передал Киеву ракеты для борьбы с радарами

Поставка не связана с объявленным пакетом военной помощи Украине

Вашингтон тайно передал Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Они наводятся на лучи радаров и могут создать проблемы российской ПВО, пишет Business Insider.

В начале августа некоторые российские блогеры заявили, что на Украине обнаружены фрагменты HARM, которые якобы поразили российский зенитно-ракетный комплекс. Позже замглавы Пентагона Колин Каль признал, что США передали Украине партию противорадиолокационных ракет AGM-88, не указав количество полученных Киевом антирадарных ракет. Отмечалось, что поставка этих вооружений не связана с последним пакетом военной помощи, одобренным в Вашингтоне.

Предполагается, что наличие AGM-88 у ВСУ создаст проблемы для российских радаров ПВО, необходимых для защиты от украинских вертолетов и самолетов. Они представляют угрозу и для противобатарейных радаров, используемых для обнаружения украинской артиллерии. В то же время, эксперты издания считают, что преимущество ВСУ будет временным, так как российские быстро адаптируются к изменению обстановки.

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