Поиск батарей и позиций боевиков ведут российские разведчики

Под массированным огнем украинских националистов сегодня вновь оказались многие города и поселки Донбасса. И снова радикалы целенаправленно бьют по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. В столице ДНР этим утром в результате атаки смертельные ранения получила женщина. А в Светлодарске жертвами ударов стали три человека, в том числе ребенок. Рвались снаряды также в Горловке и Макеевке. Против мирного населения киевские боевики активно применяют вооружение, поставляемое странами НАТО.

Гнев жителей поселка Криничное понятен. Населённый пункт находится, по сути, в тылу, но сегодня утром украинская артиллерия нанесла по нему удар. Один из снарядов попал в железнодорожное полотно. Насквозь пробит тоннель под железной дорогой.

Это одна из воронок в огороде частного дома (см. видео). Возможно, ВСУ, ударив по железной дороге, пытались нарушить военные логистические цепочки, однако разбили гражданскую ветку, по которой ходили обычные пригородные электрички между Енакиево и Макеевкой.

В поселке Первомайск половина многоэтажки больше не пригодна для жилья. По мирному кварталу боевики выпустили с десяток реактивных снарядов. В Светлодарске три человека погибли и 12 ранены. Удар был нанесен по центру города, где в это время раздавали воду. Взрывы гремят и в Донецке.

Союзные силы сдвигают линию фронта на запад, одна из задач - подавить украинские укрепрайоны в непосредственной близости от столицы республики. Поиск батарей и позиций боевиков, с которых они обстреливают Донецк и пригороды, каждый день ведут российские разведчики. Редкие кадры: группа скрытно выдвигается к передовой. Разворачивает специальный пеленгатор для обнаружения целей. Чуткая аппаратура позволяет уловить малейшие изменения обстановки.

Получив данные о месте положения замаскированных расчетов противника, артиллеристы разворачивают боевые машины. Наводят прицелы и открывают шквальный огонь по боевикам.

Приоритетные цели - это американские "Хаймарсы" и гаубицы М-777, а также пушки и установки "Град". После залпов разведчики сообщат - уничтожены как минимум четыре объекта. В том числе и один из штабов.

Украинские солдаты оказались под артиллерийским и минометным огнём союзных сил возле Авдеевки. С воздуха видно, что несмотря на взрывы, боевики выскакивают из окопов и блиндажей и пытаются спастись бегством. В панике свои позиции оставила целая рота ВСУ. На подступах к Угледару штурмовым отрядам союзных сил удалось захватить высоты вокруг города. Главные - это терриконы шахт. Теперь вся округа в радиусе 5 километров под огневым контролем. Идут бои на окраинах Соледара.

Кадры из Харькова, так возмутившие киевские власти, которые заявили: под ударом оказалось здание общежития. Вот только украинские военачальники забыли добавить, что это уже давно казарма и перевалочная база иностранных наёмников. Это подтверждают данные российской разведки и сообщения от самих харьковчан.

Дмитрий Гусев. Роман Борискин. Дмитрий Лукиных и Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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