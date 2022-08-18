МИД предупредил ЕС об ответе в случае ограничения выдачи виз россиянам

Конкретные меры скоро будут объявлены

Москва ответит Брюсселю в случае, если Евросоюз примет решение ограничить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Об этом в четверг, 18 августа, заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.

Дипломат отметил, что нельзя исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств.

Однако подобные шаги не останутся без должной реакции российской стороны, предупредил Нечаев. Он заявил, что о содержании ответных мер скоро станет известно, сообщает РИА Новости.

В седьмой пакет антироссийских санкций власти Евросоюза могут включить запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. Однако постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что союз практически исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима.

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