Полсотни боевых самолетов и 6 кораблей армии КНР направились к Тайваню

Тайбэй привел силы ПВО в боевую готовность

Тайвань привел силы ПВО в боевую готовность. Зафиксировано приближение к острову 51 самолета и шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая. 25 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, заявили в Тайбэе.

"По состоянию на 17.00 18 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 51 самолета и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - сообщило тайваньское оборонное ведомство.

По данным военных, срединную линию пересекли 12 истребителей Су-30, шесть J-16, четыре J-10, один самолёт радиоэлектронной борьбы Y-8 и два бомбардировщика H-6. Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и, выпустил радиопредупреждения. Ситуация вокруг острова, который Китай считает одной из своих провинций, обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает РИА Новости.

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