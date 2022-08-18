Мишустин обсудил улучшение жилищных условий россиян

Премьер принял участие в форуме в Тамбове

Глава кабмина Михаил Мишустин принял участие в крупнейшем всероссийском форуме о жилье и городском благоустройстве "Среда для жизни". Он проходит в Тамбове.

Сначала премьер осмотрел выставку, посвященную развитию малоэтажного и индивидуального жилищного строительства. А после на форуме обсудил с главами регионов и экспертами благоустройства малых городов и исторических поселений, чтобы повысить рост качества жизни по всей стране.

Как найти баланс между удобно, красиво, комфортно, но при этом доступно и безопасно? Премьер рассказал, что в прошлом году заработала единая федеральная платформа для голосования. Граждане сами высказывают мнение о строительстве новых объектов и благоустройстве территорий.

Также Михаил Мишустин затронул тему и улучшения жилищных условий. По его мнению, ежегодно не менее пяти миллионов семей должны иметь такие возможности.

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