Запад обвинили в попустительстве ударам ВСУ по атомной станции

Киев предпринимает лихорадочные попытки для срыва визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. При этом украинская сторона обвиняет в этом Москву, заявили в МИД России.

"Отмечаем лихорадочные попытки украинских властей представить дело так, будто проведению международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС препятствует Россия. Однако все видят, с каким остервенением бандеровцы наносят военные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, где проживают сотрудники станции и их семьи", - отметил на брифинге замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Иван Нечаев.

Дипломат не видит разумного объяснения тому факту, что Запад попустительствует украинским обстрелам и ракетным ударам по Запорожской АЭС. Более того, в непосредственной близости от жизненно важных узлов и агрегатов станции все чаще находят осколки боеприпасов натовского калибра, приводит слова Нечаева ТАСС.

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