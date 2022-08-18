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Орбан объявил о конце эпохи доминирования Запада

16:51
  • четверг
  • 18 августа 2022

ЕС в результате украинского конфликта ослабнет

Евросоюз теряет силы в результате конфликта на Украине. Специальная военная операция России приведет к окончанию эпохи доминирования западных стран, убежден премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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"Вполне вероятно, что именно этот конфликт... закончит эпоху превосходства западных стран", - заявил Орбан в интервью газете немецких либерал-консерваторов Tichys Einblick.

По словам венгерского премьера, противостояние с Россией ослабляет позиции ЕС на международной арене. Санкционная политика Европы, вместо того, чтобы дестабилизировать российскую экономику, нанесла колоссальный ущерб экономике европейской.

Политической поддержкой в украинском вопросе Запад также похвастаться не может: Орбан напомнил, что на стороне Москвы Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, арабские и африканские государства. А выиграть это вооруженное противостояние военным путем западные страны явно не в силах, заключил венгерский политик.

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