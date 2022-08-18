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Зеленский потребовал от ООН обеспечить "освобождение" ЗАЭС

17:23
  • четверг
  • 18 августа 2022

Украинский лидер также обсудил с Гутерришем продуктовую сделку

Ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсудили на встрече во Львове Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш. Украинский лидер заявил генсеку ООН, что организация должна обеспечить безопасность станции.

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"ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских военных", - изложил содержание беседы Зеленчский в Telegram.

Еще одной темой переговоров стала продуктовая сделка. По словам украинского лидера, стороны условились продолжить координацию действий по реализации зерновой инициативы.

Запорожская АЭС с марта находится под контролем ВС России – что, с точки зрения Москвы, необходимо для предотвращения утечки радиоактивных материалов. ВСУ регулярно обстреливают станцию, что может привести к ядерной катастрофе.

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