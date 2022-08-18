Лондон продлил лицензию предприятиям Evraz в Северной Америке

Компания - лидер по производству рельсов в США и Канаде

Предприятиям Evraz в Северной Америке разрешили продолжить работу. Лицензия, выданная властями Великобритании, действует до 31 марта 2023 года.

"Генеральная лицензия… была продлена 18 августа, и ее срок истекает 31 марта 2023 года", - приводит содержание опубликованного на сайте британского правительства документа ТАСС.

Evraz - металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде, один из крупнейших в мире производителей стали, а также лидер по производству рельсов в Северной Америке. Крупнейшие бенефициары - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении Evraz. В Лондоне это объясняли тем, что компания производит 28% всех железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России. А Москва использует железную дорогу для доставки военных грузов и войск к линии фронта на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"