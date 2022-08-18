Россияне возмущены визовыми ограничениями Эстонии

Таллин готов пойти в своих антироссийских действиях еще дальше

Эстония закрыла въезд россиянам по выданным страной шенгенским визам. И прекращает выдачу новых. Решение правительства вступило в силу с четверга. О том, что данный шаг нарушает базовые принципы Евросоюза, в Таллине не задумываются. И на волне русофобии намерены дальше ухудшать отношения с Москвой.

"За моей спиной – мост через реку Нарва. Его особенность в том, что он соединяет берега двух государств. Я иду по территории Российской Федерации, на другом берегу – республика Эстония. Длина моста всего162 метра. Казалось бы, до соседней страны рукой подать. Но с сегодняшнего дня эти 162 метра становятся непреодолимой преградой для многих россиян", - рассказала корреспондент Анна Морозова.

Нина давно живет и работает в Эстонии, но сегодня ей не до работы. Она пришла пешком из Нарвы по тому самому мосту, чтобы узнать: как дальше общаться с семьей.

"Туристическая виза отменена к сожалению. Вот сама иду узнавать, пустят ли ко мне внуков. Я спрашивала на эстонской таможне, при входе сказал, что якобы пропускают", - рассказала она.

С 18 августа Эстония закрыла границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой.

"Мы говорим примерно о более 50 тысячах гражданах России - держателях эстонской шенгенской визы, большинство этих виз мы блокируем, это будет сделано в рамках восьмого пакета антироссийских санкций", - говорит министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Накануне прошла информация о том, что Эстония готова пойти в своих антироссийских действиях ещё дальше и запретить въезд россиянам с любым Шенгеном. Еще вчера казалась: это лишь заявления. Но уже сегодня на эстонской границе - первые разочарования наших граждан. Дина Юкиш ехала в отпуск с друзьями-эстонцами в Таллин. Друзей пустили, ее - нет.

- Вот бумага, которую мне дали в Эстонии. За то, что у меня отсутствуют документы соответствующие. Молодой человек с ребенком, он собирался в Италию ехать, но у него не было билетов, потому что он не мог в России купить билеты, оплатить. Он хотел приехать туда, но его тоже не пустили, он с ребенком поехал обратно.

- То есть получается они какие-то предлоги ищут?

- Да, да.

Действия эстонских властей до глубины души возмущают россиян. Иначе как русофобией это и назвать нельзя. Многие искренне недоумевают, как представители цивилизованной Европы могли пойти на такой шаг.

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала в своём Твиттере прекратить выдавать туристические визы россиянам. Мол, посещение Европы — это привилегия, а не право человека. При закрытом авиасообщении многие действительно выбирают Финляндию и Эстонию транзитными странами для путешествия по Европе. Но кроме туристов страдают тысячи российских семей, которые оказались разделёнными из-за проблем с Шенгеном.

Татьяна и Сергей провожают в Германию дочь с внуками. Планировали приехать в гости на Новый год. Но как теперь сложится - неизвестно.

"Мы туда три года почти не попадали и не знаю, когда попадем. Честно, это все не радует. Абсолютно не радует. И наша семья не единственная, это же понятно, что таких семей, которые живут в разных местах и требуется пересечение границы, таких семей очень много", - говорит Татьяна.

Вслед за Эстонией "концептуальную договорённость" об ограничении въезда в страну россиянам приняла Латвия. Финляндия никаких громких заявлений пока не сделала, но с 1 сентября вдвое ограничивает количество рассматриваемых заявок на шенгенскую визу.

31 августа на неформальной встрече в Праге главы МИД Евросоюза обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса, который, как известно, не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Как говорят в Брюсселе, будут обсуждать создание некоего "добровольного механизма" для сокращения выдачи виз всем гражданам России. С неизменной отговоркой: о полной отмене шенгенских виз для Россиян речи не идёт.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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