Москвичам рассказали, когда спадет жара

Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме

Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы. Руководящий состав и оперативный персонал дежурят круглосуточно из-за экстремальной жары в Москве. Москвичам придется потерпеть еще десять дней, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Городские службы работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, на объектах жизнеобеспечения города усилен контроль пожарной безопасности. Также увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий. Отдыхающим объясняют правила пожарной безопасности, напоминают, что разводить огонь в такую погоду нельзя.

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