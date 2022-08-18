Объявлен набор участников в проект "Код будущего"

Обучение стартует в сентябре-октябре

Российские школьники 8-11 классов смогут бесплатно обучиться современным языкам программирования на двухлетних курсах благодаря государственному проекту "Код будущего".

Он организован Минцифры России в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

Набор участников стартовал 15 августа на портале Федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Обучение в онлайн-формате начнется в сентябре-октябре 2022 года.

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