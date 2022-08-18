Путин призвал судостроителей добиваться технологического суверенитета

Этого требует ситуация в мире и поведение западных партнеров

Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов. Тем не менее, судостроители должны сделать все для выполнения программ и добиться технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.

"Я уже много раз говорил об этом: все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям - нужно", - сказал глава государства на совещании по развитию судостроительной отрасли.

По словам Путина, замещение иностранной техники и комплектующих в производстве гражданских судов повлияет на параметры уже запущенных проектов. С мест уже докладывают о переносах заявленных сроков постройки. Президент призвал свести влияние негативных факторов к минимуму, передает ТАСС.

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