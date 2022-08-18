Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается напряженной

Киев готовит масштабную провокацию

Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Там особо подчеркнули, что Киев намерен осуществить инсценировку техногенной катастрофы во время пребывания на Украине генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как раз сегодня во Львове он встретился с президентами Турции и Украины. И одним из вопросов, который обсуждался в ходе консультации, была ситуация на Запорожской АЭС.

Это была совсем не тихая ночь на Днепре. В 23 часа ВСУ атаковали Энергодар с беспилотников. Сбросили кумулятивные снаряды. Вот так они работают - прожигают бетон. Если бы боеприпас попал в здание - взрыв произошёл бы внутри помещения.

Целью ночного нападения стала мэрия, где разрушена система кондиционирования и отопления. Повреждено административное здание атомной станции - выбиты стекла. В Каменке-Днепровской перебита высоковольтная линия. Обстрел вёлся и по другой гражданской инфраструктуре.

На той стороне Никополь, до него менее 10 километров. Оттуда ВСУ ведут обстрел Энергодара и соседних населённых пунктов. И цель - не только атомная станция, но и Каменско-Днепровское гидротехническое сооружение, которое удерживает уровень воды в Каховском водохранилище. Если разрушить дамбу, вода затопит десятки сёл Васильевского района.

Одно из них - Водяное. Село находится сразу за насыпью. И постоянно подвергается атакам украинской артиллерии.

По сообщению Минобороны, Киев готовит масштабную провокацию. Подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ планируют нанести удары по территории Запорожской АЭС со стороны Никополя. А вину за последствия возложить на Россию.

"Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения. Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВСУ регулярно атакуют, начиная с 18 июля. Стреляют из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, с помощью беспилотников. Только в Энергодаре и на территории АЭС зафиксировано более 50 разрывов. По мнению Министерства обороны России, Украина вместе с кураторами из США пытается устроить незначительную аварию на атомной станции. Цель - создание зоны отчуждения до 30 км и обвинения России в техногенной катастрофе. Согласно прогнозу, в случае аварии вредные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию. А при выбросе даже четверти содержимого хотя бы одного реактора радиоактивное облако дотянется до Прибалтики и Скандинавии.

"Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень сильным разрешением, образец размещен на слайде, на которых видно, что оружие, тем более тяжелое, на территории этой станции не размещаем. Эту же информацию может представить мировой общественности и американская сторона. При этом США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на атомной станции, тем самым поощряя безнаказанность Киевского режима и способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы", - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

При этом Россия сотрудничает с Запорожской АЭС с момента ее создания. Здесь используется российское топливо, на станции работают российские атомщики, даже отработанное топливо вывозил "Росатом", пока Киев не разорвал договор. Теперь эти отходы Украина использует для ядерного шантажа.

"Отмечаем лихорадочные попытки украинских властей представить дело так, будто проведению международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС препятствует Россия. Однако все видят, с каким остервенением бандеровцы наносят военные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, где проживают сотрудники станции и их семьи", - сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Провокацию явно подготовили под визит Антонио Гутериша. Генсек ООН прибыл во Львов, чтобы обсудить ситуацию вокруг АЭС с президентами Эрдоганом и Зеленским. Разговор проходил за круглым столом без галстуков, а украинский лидер и вовсе уже по традиции сидел в несменяемой зеленой футболке.

Правда, максимально неформальный диалог, судя по выражениям лиц участников, получился еще и максимально скучным и совсем не долгим, всего 40 минут. На пресс-конференции про АЭС тоже было коротко - ничего нового, даже условия прежние – все зависит от Киева. Хотя в России и на освобожденных территориях Запорожской области уже давно заявили - в области готовы принять специалистов агентства и продемонстрировать последствия преступлений Киева. Вот только в Энергодар никто не спешит.

"Личное отношение к господину Рафаэлю Гроссиа, главе МАГАТЭ, оно, мягко говоря, режиму Зеленского крайне негативное. Как его только не обзывали, в чем его только не обвиняли, когда он начал все чаще и громче высказывать свое желание посетить атомную станцию, чтобы лично проверить, что там происходит", - отметил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Россия уже сотрудничала с международными организациями во время спецоперации. В апреле в Мариуполь были допущены представители ООН и Красного креста, чтобы помочь эвакуировать гражданских из плена батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). Правда, иностранные делегации тогда больше интересовались западными наемниками. Предотвращение катастрофы на АЭС, видимо, в планы международного сообщества пока не входит.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"