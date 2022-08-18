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На фестивале "Таврида. АРТ" гимн России исполнили 40 тысяч человек

22:38
  • четверг
  • 18 августа 2022

Нынешний фестиваль собрал множество участников

В Крыму кульминация фестиваля молодежи "Таврида. АРТ". Он собрал музыкантов, артистов, художников - несколько тысяч участников со всей страны.

В этом году на форум также приехали гости из республик Донбасса. В течение пяти дней самые талантливые, креативные и амбициозные устраивали мастер-классы, выставки и концерты.

Про нынешний фестиваль уже говорят, что он запомнится не только яркими шоу, но и душевной теплой атмосферой. Так, героев спецоперации, которые накануне вернулись с передовой, зрители встречали овациями и криками "Спасибо"!

Ну а исполнение гимна России стало апофеозом праздника. Главную песню страны хором пели 40 тысяч человек. В пятницу на фестивале завершающий день, который также обещает быть очень ярким.

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Фестиваль "Таврида. АРТ"
Фестиваль "Таврида. АРТ"
Фестиваль "Таврида. АРТ"
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