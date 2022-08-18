Зеленский обсудил с Эрдоганом вывоз зерна и "оборонное взаимодействие"

Затронули и ситуацию вокруг ЗАЭС

"Мощным посланием поддержки" Украины назвал Владимир Зеленский визит во Львов Реджепа Тайипа Эрдогана. Президенты Украины и Турции обсудили не только ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновую инициативу, но и сотрудничество в военной сфере.

"Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС... Также затронули вопросы оборонного взаимодействия", - написал Зеленский в Telegram.

Состоялись и трехсторонние переговоры генсека ООН, турецкого и украинского лидеров. Сообщается, что эта встреча продлилась всего 40 минут.

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