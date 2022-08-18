Брюссель объявил о провале переговоров Сербии и Косова

Диалог все же будет продолжен

Переговоры президента Сербии Александра Вучича с премьером самопровозглашенного Косова Альбином Курти окончились безрезультатно. Стороны не смогли прийти к соглашению об урегулировании ситуации, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни", - сообщил Боррель.

По словам европейского дипломата, он сдаваться не собирается, есть еще время до 1 сентября. Да и лидеры Сербии и Косова понимают, что конфликт, обострившийся 31 июля, можно решить только за столом переговоров, передает ТАСС.

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