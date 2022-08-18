Редкое природное явление наблюдали жители Ярославля

В регион пришло северное сияние

Северное сияние пришло в Ярославскую область. Редкое для этих широт природное явление жители региона могли наблюдать в ночь на 18 августа.

Очевидцы запечатлели зеленые всполохи в ночном небе. Фотографии опубликовали ставшие свидетелями необычного зрелища пользователи соцсети "ВКонтакте", в группе "Подслушано в Ярославле".

Сияние наблюдали в Рыбинске, Пошехонье и Тутаеве. Причиной природного явления стала сильная магнитная буря, разыгравшаяся в ночь на четверг. Специалисты утверждают, что небесное шоу продолжится и в ночь на 19 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"