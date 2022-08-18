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Роспотребнадзор проверил воздух в Москве из-за появившейся дымки

20:35
  • четверг
  • 18 августа 2022

Превышения нормы загрязняющих веществ не выявлено

Внеочередной отбор проб воздуха провело московское управление Роспотребнадзора. Ведомство предприняло проверку из-за запаха гари и дымки в столице.

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"Для оценки возможности причинения вреда здоровью москвичей 18.08.2022 организован и проведен внеочередной отбор проб атмосферного воздуха во всех административных округах города Москвы на 56 маршрутных постах мониторинга", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Воздух проверили на содержание диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сажи и других вредных примесей. Превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Причиной появления дымки и запаха гари в столице стали лесные пожары в Рязанской области. В регионе четыре очага лесных пожаров, два из них локализованы. Для борьбы с огнем стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.

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