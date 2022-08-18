Два белгородских села эвакуируют из-за взрыва на складе боеприпасов

Информации о пострадавших не поступало

Жителей двух сел в белгородской области эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами... Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние", - написал Гладков в Telegram.

Как сообщает губернатор, причина пожара устанавливается, на месте происшествия работают все оперативные службы. По последним данным, пострадавших и жертв нет.

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