Сильные дожди и шторм обрушились на Италию и Францию

Туристов эвакуируют

В Европе новая погодная напасть. После африканской жары и небывалой засухи на Италию и Францию обрушились град, проливные дожди и шторм. Кадры с острова Корсика. Ветер порывами до 220 километров в час буквально срывает кабинки с колеса обозрения. Ураганом повреждены линии электропередач - без света остались 45 тысяч домов. По последним данным, погибли пять человек, еще 12 госпитализированы.

Сообщения о десятках пострадавших приходят и с материковой Франции. Улицы прибрежного Марселя превратились в реки, пешеходам приходится идти вброд. На город всего за несколько часов вылилась полугодовая норма осадков, сообщает "ТВ Центр".

Буря прошлась и по северной Италии: в Тоскане сносило крыши с домов, из-за поваленных деревьев нарушено движение поездов. В Венеции штормовой ветер сорвал куски кирпича с колокольни собора Святого Марка - туристов экстренно эвакуировали. По прогнозам синоптиков, мощные ливни с грозами в регионе будут идти еще несколько дней.

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