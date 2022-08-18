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Разведка ЛНР сообщила об активизации украинских диверсантов

21:30
  • четверг
  • 18 августа 2022

Несколько групп проникли на территорию республики

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины активизировали свою деятельность на территории Луганской Народной Республики.  По сведениям разведки, в зону ответственности ЛНР проникли несколько таких отрядов.

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"Буквально вчера к нам поступила разведывательная информация о том, что сейчас очень сильно активизировались действия диверсионно-разведывательных групп", - сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Марочко, речь идет о группах численностью 10-12 человек. Их цель - критически важные объекты гражданской инфраструктуры ЛНР – в частности, линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

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