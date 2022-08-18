Боевики ВСУ устроили позиции в школах Харькова и Торецка

Мирных жителей используют в качестве живого щита

Украинские националисты продолжают занимать под казармы и оборудовать огневые позиции в образовательных учреждениях. Боевики ВСУ заняли школы в Николаеве, Харькове и Торецке, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Николаеве в здании промышленного профессионального училища националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки", - заявил генерал.

Также, по данным Минобороны, подразделения ВСУ разместились в общежитии университета в Харькове. В здании оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники.

А в Торецке, на территории ДНР, украинские подразделения устроили опорный пункт и склад боеприпасов в помещениях музыкального училища и дворца культуры. Рядом оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. Жителям близлежащих домов запрещено эвакуироваться, их используют в качестве живого щита.

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