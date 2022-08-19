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Politico: Госдеп не горит желанием признавать Россию спонсором терроризма

08:19
  • пятница
  • 19 августа 2022

Это создаст ряд проблем для самих американцев

Как пишет со ссылкой на источники газета Politico, Госдепартамент США дал понять Конгрессу, что обеспокоен по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России страной - спонсором терроризма.

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Официально ведомство пока не выражало свою позицию. При этом в Госдепе уточняли, что окончательное решение примет лично госсекретарь Энтони Блинкен.

В Вашингтоне полагают, что включение России в список государств - спонсоров терроризма поставит под угрозу зерновую сделку. Кроме того, американские компании лишатся возможности участвовать в деловых отношениях с Москвой.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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