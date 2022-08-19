Politico: Госдеп не горит желанием признавать Россию спонсором терроризма

Это создаст ряд проблем для самих американцев

Как пишет со ссылкой на источники газета Politico, Госдепартамент США дал понять Конгрессу, что обеспокоен по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России страной - спонсором терроризма.

Официально ведомство пока не выражало свою позицию. При этом в Госдепе уточняли, что окончательное решение примет лично госсекретарь Энтони Блинкен.

В Вашингтоне полагают, что включение России в список государств - спонсоров терроризма поставит под угрозу зерновую сделку. Кроме того, американские компании лишатся возможности участвовать в деловых отношениях с Москвой.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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