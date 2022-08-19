Президент Индонезии рассказал о планах Путина на G20

Саммит состоится в ноябре
Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, в каком формате российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в саммите Большой двадцатки, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.
В четверг Путин и Видодо поговорили по телефону, обсудив в том числе подготовку к саммиту G20.
"Президент Путин сказал мне, что он приедет", - цитирует политика агентство Bloomberg.
Он добавил, что посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"