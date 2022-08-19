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В посольстве указали на поощрением Штатами безнаказанности Киева

08:13
  • пятница
  • 19 августа 2022

Безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов

Посольство России в США заявило, что Вашингтон замалчивает факты ударов Киева по Запорожской АЭС.

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"Замалчивание администрацией этих фактов недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС", - сказано в сообщении в Telegram.

При этом в диппредставительстве опровергли версию Госдепартамента о том, что Москва якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности. Как заметили дипломаты, в Вашингтоне "не брезгуют откровенной ложью".

Безответственная риторика США подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, подчеркнули в посольстве.

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