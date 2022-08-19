В Крыму предупредили Киев о "непоправимых последствиях" атаки на полуостров

На Украине могут сильно пожалеть, если решатся на подобные действия

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал публикацию в американской газете Politico, сообщившей, что США разрешили Киеву использовать американское вооружение для ударов по Крыму.

Как заметил спикер, поспешных выводов из этой информации делать не стоит.

"Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", - сказал Крючков в разговоре с РИА "Новости".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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