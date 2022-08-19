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В Крыму предупредили Киев о "непоправимых последствиях" атаки на полуостров

08:13
  • пятница
  • 19 августа 2022

На Украине могут сильно пожалеть, если решатся на подобные действия

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал публикацию в американской газете Politico, сообщившей, что США разрешили Киеву использовать американское вооружение для ударов по Крыму.
В Крыму объяснили заявления Киева об атаках на мост

Как заметил спикер, поспешных выводов из этой информации делать не стоит.

"Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", - сказал Крючков в разговоре с РИА "Новости".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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