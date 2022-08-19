Есть жертвы: в аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета

Cessna 340 и Cessna 152
В аэропорту американского города Уотсонвилль, штат Калифорния, при заходе на посадку столкнулись два небольших самолета, пишет The Washington Post со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.
Уточняется, что речь идет о Cessna 340 (два человека на борту) и Cessna 152 (только пилот).
Газета сообщает как минимум о двух погибших. Выжил ли третий - пока неизвестно.
Среди находившихся на земле пострадавших нет. На месте ЧП продолжают работу экстренные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"