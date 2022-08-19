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Есть жертвы: в аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета

08:36
  • пятница
  • 19 августа 2022

Cessna 340 и Cessna 152

В аэропорту американского города Уотсонвилль, штат Калифорния, при заходе на посадку столкнулись два небольших самолета, пишет The Washington Post со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

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Уточняется, что речь идет о Cessna 340 (два человека на борту) и Cessna 152 (только пилот).

Газета сообщает как минимум о двух погибших. Выжил ли третий - пока неизвестно.

Среди находившихся на земле пострадавших нет. На месте ЧП продолжают работу экстренные службы.

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