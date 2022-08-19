Reuters: США выделят еще 800 млн долларов на военную помощь Украине

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Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине в размере порядка 800 млн долларов. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали осведомленные источники.

По сведениям Reuters, для выделения помощи будут задействованы полномочия президента США Джо Байдена, позволяющие ему передавать вооружения из американских арсеналов.

Предположительно, официальное объявление о новом пакете помощи будет сделано в течение дня 19 августа, однако его могут отложить и до следующей недели.

Источники отмечают, что может измениться и финансовый объем выделяемой помощи.

Ранее специалисты Кильского института мировой экономики выяснили, что шесть крупнейших стран Евросоюза не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле — впервые после начала российской специальной военной операции. Это указывает на то, что военная помощь Украине может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление.

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