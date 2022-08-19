Банки начали давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

Эту информацию подтвердили несколько организаций

Ряд российских банков адаптирует ипотечные программы с расчетом на заемщиков, которые могут сделать первоначальный взнос за новое жилье лишь после продажи старого. С этой целью кредитно-финансовые организации вводят отсрочки по первоначальному ипотечному взносу.

В "Альфа-банке" подтвердили запуск с июля такой программы совместно с застройщиком "Инград". Московский кредитный банк дает ипотеку на новостройки с отсрочкой по взносу на три месяца с определенными застройщиками. В "ДОМ.РФ" также прорабатывают аналогичную программу.

Коммерческий директор группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гуторов заявил, что подобную схему уже внедрил Промсвязьбанк, однако в самом ПСБ не дали подтверждения этой информации.

Другие банки из двадцатки крупнейших в России не прокомментировали возможность отсрочки первоначального взноса по ипотеке, пишет РБК.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что спрос на жилье в России в 2022 году может упасть на 20% к показателю 2021 года. Если спрос в стране будет падать еще сильнее, власти будут искать новые меры поддержки — например, продление льготной ипотеки.

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