ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банки начали давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

08:39
  • пятница
  • 19 августа 2022

Эту информацию подтвердили несколько организаций

Ряд российских банков адаптирует ипотечные программы с расчетом на заемщиков, которые могут сделать первоначальный взнос за новое жилье лишь после продажи старого. С этой целью кредитно-финансовые организации вводят отсрочки по первоначальному ипотечному взносу.
Льготную ипотеку предложили отменить после завершения кризиса

В "Альфа-банке" подтвердили запуск с июля такой программы совместно с застройщиком "Инград". Московский кредитный банк дает ипотеку на новостройки с отсрочкой по взносу на три месяца с определенными застройщиками. В "ДОМ.РФ" также прорабатывают аналогичную программу.

Коммерческий директор группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гуторов заявил, что подобную схему уже внедрил Промсвязьбанк, однако в самом ПСБ не дали подтверждения этой информации.

Другие банки из двадцатки крупнейших в России не прокомментировали возможность отсрочки первоначального взноса по ипотеке, пишет РБК.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что спрос на жилье в России в 2022 году может упасть на 20% к показателю 2021 года. Если спрос в стране будет падать еще сильнее, власти будут искать новые меры поддержки — например, продление льготной ипотеки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Новостройки
Новостройки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.