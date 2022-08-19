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Стало известно, что агенты ФБР искали в поместье Трампа

08:59
  • пятница
  • 19 августа 2022

Суд опубликовал запрос на обыск поместья

Агенты ФБР искали в поместье Мар-а-Лаго 45-го президента США "улики преступлений, а также контрабанду или полученное преступным путем имущество". Это следует из документов, опубликованных судом Южного округа штата Флорида.
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Обыск, исходя из этих документов, должен был быть проведен в связи с подозрениями в "умышленном удержании информации по вопросам национальной безопасности, сокрытии или перемещении государственных документов и препятствовании федеральному расследованию".

Судя по запросу на проведение обыска, американские власти опасались, что бывший президент США Дональд Трамп мог уничтожить имеющиеся у него документы и улики, если бы информация о готовящемся в его поместье обыске была предана огласке.

При этом прокуратура требовала конфиденциальности из опасений, что "может быть нарушена целостность проводимого расследования и уничтожены улики", сообщает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что он не был предупрежден о готовящемся обыске в своем поместье, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании". Источники рассказали, что агенты ФБР искали "конкретные документы", которые были обнаружены и изъяты из сейфа политика.

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