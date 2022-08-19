Минобороны показало работу артиллерийских установок "Акация"

Оружие наносит тяжелый ущерб противнику

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 "Акация". Самоходные гаубицы, заняв огневые позиции, наносят сокрушительный удар по укрепрайонам ВСУ, колоннам военной техники, а также по стартовым площадкам беспилотной авиации противника. После выполнения задачи - быстрая передислокация. На очереди - новые цели боевиков. "Акацию" отличает высокая надежность и точность. Укрыться от нее практически невозможно.

"Сегодня наносили огневое поражение по опорным пунктам противника, все цели были поражены в срок. Сегодня работали осколочно-фугасными снарядами на осколочном действии, на фугасном действии. Артиллерия 152-мм калибра - очень грозное оружие. Наносит тяжелый ущерб противнику", - заявил старший офицер батареи, позывной "Ястреб".

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