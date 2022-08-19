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Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих во время СВО

09:02
  • пятница
  • 19 августа 2022

Отличились Александр Самохин и Сергей Клименков

Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих и бойцов народной милиции республик Донбасса в ходе спецоперации.

Начальник расчета беспилотников, капитан Александр Самохин вскрыл замаскированные позиции украинских радикалов, с которых велись обстрелы наших подразделений. Несмотря на полученное ранение во время минометной атаки неприятеля, Александр оперативно передал вражеские координаты - по целям боевиков был нанесен удар.

Старший сержант Сергей Клименков под массированным артогнем противника точными ударами из миномёта сумел поразить два вражеских орудия с расчетами. Оставшись без тяжелого вооружения, националисты прекратили сопротивление.

Рядовой народной милиции ЛНР Валерий Грязнов еще недавно был рабочим на заводе Луганска. Но быстро освоил военное дело, и сейчас он наводчик буксируемой гаубицы. Во время боев за Лисичанск батарея Грязнова уничтожила около 10 единиц техники ВСУ.

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