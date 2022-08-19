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Экс-финдиректор фирмы Трампа признал вину в уклонении от уплаты налогов

09:04
  • пятница
  • 19 августа 2022

Аллен Вайсселберг пошел на сделку со следствием

Дональд Трамп снова оказался под прицелом американского правосудия. Очередная атака на экс-президента США идет через бывшего финансового директора Trump Organization. 

В суде на Манхеттене Аллен Вайсселберг признал вину по всем 15 пунктам, в том числе в мошеннической схеме по уходу от налогов, которая действовала в империи Трампа многие годы. Вайсселберг пошел на сделку со следствием и проведет в тюрьме не 20 лет, а всего лишь 5 месяцев, а также выплатит штраф в 2 миллиона долларов.

Тем временем, суд Южного округа штата Флорида готов обнародовать некоторые данные, связанные с недавним обыском в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго, который проводило ФБР. Уже известно, что найдены 11 комплектов секретных документов.

Между тем, более половины американцев считают ФБР "личным гестапо" нынешнего президента Джо Байдена.  Опрос показал, что в ходе последних событий избиратели стали меньше доверять бюро.

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