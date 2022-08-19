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В России ухудшилась ситуация с природными пожарами

09:05
  • пятница
  • 19 августа 2022

Две трети из очагов зафиксированы в Якутии

До 82 тысяч гектаров увеличилась площадь природных пожаров в российских регионах. И две трети из очагов - в Якутии, где, по данным Авиалесоохраны, сохраняется самая сложная обстановка.

Непростая ситуация отмечается в Рязанской области - уже третьи сутки тушат крупные возгорания, дым от которых добрался до столицы. Помогают московские специалисты - в соседнем регионе работают значительные наземные силы, спецтехника, авиация. Дознаватели выяснили, что причиной одного из пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.

Режим ЧС введен на всей территории Нижегородской области - там горит почти 4 тысячи гектаров леса. К ликвидации привлечены местные силы и пожарные-десантники из Тюмени.

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