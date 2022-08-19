Жертвами шторма на Корсике стали 6 человек

Более 100 судов затонуло или село на мель

Вслед за аномальной жарой на Западную Европу обрушился мощный шторм. На острове Корсика погибли 6 человек, более 20 пострадали. Порывы ветра на западном побережье острова достигали рекордных 62 метра в секунду. Более 100 судов затонуло или село на мель. Стихия застала врасплох туристов и жителей. Ураган валил деревья, сносил жилые постройки. Без света остались 50 тысяч домов. Люди были вынуждены покинуть опасные районы.

Досталось и материковой части Франции. В Марселе меньше чем за час выпало 35 миллиметров осадков. Город ушел под воду. По улицам поплыли машины и мебель из подтопленных кафе.

Непогода обрушилась и на итальянскую Тоскану. Два человека погибли, десятки получили травмы. Сильный ветер валил деревья и рвал линии электропередачи. От удара стихии раскрутились кабинки колеса обозрения в местном парке. На севере страны обесточена железная дорога, движение поездов временно остановлено.

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