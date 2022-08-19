Афганистан попросил у России нефтепродукты и товары по бартеру

Кабул готов рассмотреть и другие схемы

Афганистан хотел бы закупать у России нефтепродукты и товары по бартерной схеме, но возможны и финансовые транзакции. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказал афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи.

По словам Азизи, бартерная схема находится для Кабула в приоритете, но Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами.

В обмен на поставки нефтепродуктов из России Афганистан готов предложить полезные ископаемые, лекарственное сырье, изюм и другие товары, рассказал министр в интервью РИА Новости.

Ранее Азизи рассказал, что Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти. При этом политик отметил, что если Москва "сможет отправлять больше, то это не проблема", поскольку проект сотрудничества по нефти и газу является самым важным для афганской стороны.

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