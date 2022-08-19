В России предложили вернуть школы на пятидневку

Учеба по субботам мешает отдыхать, считает автор инициативы

Все школы в России необходимо перевести на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Парламентарий обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с напоминанием, что в стране идут дискуссии относительно целесообразности шестидневной учебной недели в отечественных школах.

По словам Крупника, шестидневка для школьников, особенно учащихся младших классов, и их семей является сложным испытанием: дети не успевают отдыхать и проводить достаточное количество времени с родителями.

Там, где наблюдается дефицит школ, шестидневка может стать выходом из положения, а для старшеклассников, занятых подготовкой к выпускным экзаменам, наличие шестидневки является "неизбежностью и даже желательным фактором, позволяющим посвятить больше времени учебе".

Однако в остальных случаях наличие или даже навязывание такой концепции "вызывает вопросы и опасения", заявил депутат.

В связи с этим Крупник попросил рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ России к концепции пятидневной учебной недели для начальных и средних классов в контексте стратегии развития школьного образования, сообщает RT.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что все российские школы готовы начать учебный год в очном формате, при этом вопросов, связанных с обеспечением школ учителями, нет.

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