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Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Омской области

08:52
  • пятница
  • 19 августа 2022

57-летняя женщина за рулем Lada Largus не выдержала безопасную дистанцию

В Нижнеомском районе Омской области на трассе трассе Омск - Муромцево - Седельниково произошло ДТП - 57-летняя женщина за рулем Lada Largus не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в трактор МТЗ-80 с прицепом.

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"В результате автоаварии четыре пассажира автомобиля Lada: 37-летняя женщина и 22-летний мужчина скончались на месте происшествия, девочки 2012 и 2021 годов рождения от полученных травм скончались в медицинском учреждении", - сообщили в пресс-службе областного УМВД (цитата по РИА "Новости").

Водитель и еще два пассажира, 10 летняя девочка и 8-летний мальчик, находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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ДТП с трактором в Омской области
ДТП с трактором в Омской области
ДТП с трактором в Омской области
ДТП с трактором в Омской области
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