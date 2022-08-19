Звезду "Барселоны" ограбили во время автограф-сессии

Были украдены дорогие часы

Нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" Роберта Левандовски ограбили около тренировочной базы команды во время раздачи автографов, сообщает sport.es.

Как уточняется в заметке, двое злоумышленников сняли с запястья форварда часы за 75 тысяч евро.

Спортсмен попытался догнать грабителей на машине, но попал в небольшую аварию. Позднее воров задержали полицейские. Часы Левандовски получил обратно.

В июле поляк перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии". В составе немецкой команды нападающий стал десятикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов.

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