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В России вырос спрос на авиаперевозки

09:30
  • пятница
  • 19 августа 2022

Статистику привел Минтранс

Министерство транспорта России отметило повышение спроса на авиаперевозки в стран: за январь-июль российские авиакомпании перевезли более 51 миллиона пассажиров, что составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года.
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"Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что из федерального бюджета российским авиакомпаниям выделены субсидии в размере 100 миллиардов рублей. Средства могут быть направлены в том числе на возмещение расходов на аренду и лизинг воздушных судов и авиадвигателей.

Средняя стоимость билета экономкласса на перелет по России в конце августа составляла при продажах в начале августа 7770 рублей.

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