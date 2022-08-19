В России вырос спрос на авиаперевозки

Статистику привел Минтранс

Министерство транспорта России отметило повышение спроса на авиаперевозки в стран: за январь-июль российские авиакомпании перевезли более 51 миллиона пассажиров, что составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года.

"Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что из федерального бюджета российским авиакомпаниям выделены субсидии в размере 100 миллиардов рублей. Средства могут быть направлены в том числе на возмещение расходов на аренду и лизинг воздушных судов и авиадвигателей.

Средняя стоимость билета экономкласса на перелет по России в конце августа составляла при продажах в начале августа 7770 рублей.

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